Gottschalk liest vom 22. Dezember 2019

Rassismus, die Krise des Verhältnisses zwischen Männern und Frauen, die Suche aller nach der eigenen Identität: Darüber - und natürlich über Bücher - spricht Thomas Gottschalk mit seinen Gästen.



Die Autorin Jackie Thomae hat es mit ihrem Roman "Brüder" auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises gebracht. Darin geht es nur am Rande um Rassismus, vor allem aber darum, was uns zu dem macht, der oder die wir sind.



Bestseller-Autor Jan Weiler ("Das Pubertier", "Mein Leben als Mensch") bringt seinen Roman "Kühn hat Ärger" mit: Es ist ein Krimi um einen Kommissar, der in eine männliche Identitätskrise schlittert und mit dem zeitgenössischen Frauenbild hadert.



Kabarettist Gerhard Polt will die Zuschauer davon überzeugen, dass man den bayerischen Schriftsteller Oskar Maria Graf gelesen haben muss. Der große Sprachkünstler und Literaturliebhaber bringt seinen hintergründigen bayerischen Humor mit ein und trägt das ein oder andere zur aktuellen Literaturszene bei.