erLesen Spezial von der Leipziger Buchmesse 2023

Nicht nur der Ort ist besonders, sondern auch die Gäste sind außerordentliche Autorinnen und Autoren. Mit "Monde vor der Landung" entführt Clemens Setz seine Leserschaft in die Welt der Verschwörungstheorien, und das in einem historischen Setting während des zweiten Weltkriegs - er stand mit diesem Werk auf der Shortlist um den Preis der Leipziger Buchmesse.

Renate Welsh, eigentlich Kinderbuch- und Belletristikautorin, erzählt in ihrem neuesten Text von ihrem Schlaganfall und dem harten Weg zurück zur Sprache.

Nach historischen Krimis in Wien und Nürnberg, verschlägt es die Autorin Alex Beer in ihrer neuen Reihe rund um Privatermittler Felix Blom ins Berlin des späten 19. Jahrhunderts.

Mit dieser hochkarätigen Besetzung diskutiert Heinz Sichrovsky.