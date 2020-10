erLesen vom 8. November 2020

Diesmal u.a. zu Gast bei "erLesen": Kabarettist Gerald Fleischhacker, Autor und Musiker Stefan Slupetzky und Journalistin und Autorin Michaela Ernst. Gerald Fleischhacker ist gerade mit seinem Kabarettprogramm "Am Sand" zu erleben. Darin stellt er u.a. die Fragen, warum man für alles einen Coach braucht und warum jetzt plötzlich alle campen. Antworten gibt er darauf auch bei Heinz Sichrovsky. In seinem Kriminalroman "Im Netz des Lemming" stellt Stefan Slupetzky brennende gesellschaftliche Fragen. Mit einer solchen beschäftigt sich auch Michaela Ernst in ihrem Buch "Error 404" - und zwar zu den Chancen und Gefahren der Digitalisierung.