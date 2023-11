erLesen - Sendung vom 3. Dezember 2023

Mit zahlreichen Bestsellern zählt Sebastian Fitzek zweifellos zu den renommiertesten Thriller-Autoren im deutschsprachigen Raum. Sein zuletzt erschienener Psychothriller Die Einladung" begleitet eine Gruppe von Freunden bei einem tödlichen Klassentreffen.



Der norwegische Schriftsteller und Musiker Jo Nesbø begeistert mit seinen Kriminalromanen ein Millionenpublikum. In seinem neuen Roman begibt er sich auf die Suche nach menschlichen Abgründen und wird fündig.



Die in Zagreb geborene Österreicherin Anna Baar ist längst eine feste Größe in der österreichischen Literatur. In ihrem jüngsten Band "He, holde Kunst" durchstreift sie die Welt der Kunst und erzählt amüsante Anekdoten und Begegnungen mit der Kunst.