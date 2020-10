erLesen vom 29. November 2020

Diesmal zu Gast bei erLesen: Olympiasieger und Autor Toni Innauer, Journalist Hans Bürger sowie Autorin Mercedes Spannagel. Toni Innauer ist ein Mann des Sports, in seinem neuesten Buch "Die 12 Tiroler - Bewegung von Tieren lernen", motiviert er dazu, weniger am Schreibtisch zu sitzen. Wie es um die Skisaison 2020/21 bestellt ist, wird Heinz Sichrovsky mit ihm besprechen. "Selbstverständlich ist nichts mehr", schreibt Hans Bürger und befasst sich in seinem Buch mit der Komplexität der heutigen Welt und Möglichkeiten zu einem sinnerfüllten Leben. Mercedes Spannagels gefeierter Debütroman "Das Palais muss brennen" dreht sich um die persönliche Revolution von Louise, der rebellischen Tochter von Österreichs (fiktiver) rechtskonservativer Bundespräsidentin.