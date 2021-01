erLesen vom 28. Februar 2021

Diesmal zu Gast bei "erLesen": Startenor Piotr Beczala, Moderator und Dramaturg Christoph Wagner-Trenkwitz sowie Journalistin Eva Reisinger. Fasching und Opernball finden statt. Dieses Jahr eben im Fernsehen und in der Literatur.



Buch statt Opernball I: Piotr Beczala hat letztes Jahr den Wiener Opernball eröffnet, nun ist seine Biografie "In die Welt hinaus" erschienen.



Buch statt Opernball II: Vor kurzem ist Christoph Wagner-Trenkwitz' neuestes Buch "Alles Walzer - Der Opernball von A-Z" erschienen. Mit Augenzwinkern berichtet er nun auf diese Weise vom "Dschungelcamp für Frackträger".



Während in der Stadt traditionell auf Bällen getanzt wird, geht man am Land eher in die Großraum-Disco. Eva Reisinger kommentiert in "Was geht, Österreich" den Zustand des Landes und kann auch über den Fasching in der Provinz berichten.