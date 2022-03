erLesen vom 27. März 2022

Petra Hartlieb übernahm 2004 eine Wiener Traditionsbuchhandlung im Stadtteil Währing. Davon erzählt ihr 2014 bei DuMont erschienenes Buch "Meine wundervolle Buchhandlung". In "Wenn es Frühling wird in Wien", "Sommer in Wien" und "Herbst in Wien" spielt ebendiese Buchhandlung erneut eine zentrale Rolle. Mit "Herbst in Wien" beschließt die Buchhändlerin Petra Hartlieb ihren erfolgreichen Roman-Zyklus aus dem Wiener Cottage. Zuerst wurde es Winter im Wiener Cottage, dem Villenviertel des 18. Bezirks, dann Frühling, dann Sommer und zuletzt Herbst. Etwas von der mit dieser Jahreszeit verbundenen Melancholie werden wohl auch die zahlreichen Fans von Petra Hartliebs Geschichten rund um das ehemalige Kindermädchen der Familie Schnitzler, Marie, und ihren Galan, den jungen Buchhändler Oskar, empfinden. Denn mit "Herbst in Wien" lässt Hartlieb ihren Roman-Zyklus ausklingen, der den Beginn des 20. Jahrhunderts lebendig machte.