erLesen vom 25. April 2021

Diesmal zu Gast bei erLesen: die Krimiautor*innen Marc Elsberg, Andreas Gruber und Ursula Poznanski.



Bei Marc Elsberg ist gesellschaftliche Brisanz garantiert. "Der Fall des Präsidenten" springt ein paar Jahre in die Zukunft zum nächsten US-Wahlkampf. Während alle auf das Wahlduell fokussiert sind, wird der Expräsident vom Internationalen Strafgerichtshof verhaftet.



Der von Andreas Gruber geschaffene Privatdetektiv Peter Hogart, wollte in "Die Knochennadel" eigentlich nur einen Kurzurlaub in Paris verbringen - da verschwinden bei einer exklusiven Auktion seine Freundin Elisabeth und eine mittelalterliche Knochennadel.



Es beginnt Jagd gegen die Zeit. Und mit "Vanitas - Rot wie Feuer" schließt Ursula Poznanksi ihre Thriller-Trilogie ab. Die Blumenhändlerin zeigt nun ihr wahres Gesicht.