erLesen vom 24. Oktober 2021

Zwischen Florian Klenk und Landwirt Christian Bachler entwickelte sich aufgrund eines medialen Streits eine Freundschaft. In „Bauer und Bobo“ schildert Klenk die außergewöhnlichen Hintergründe. Jessica Lind veröffentlichte soeben ihr Debüt: „Mama“, ein Buch über Mutterschaft, gepaart mit subtilem Horror. Gespenstische Begegnungen hatte auch Kabarettist Klaus Eckel. Zu diesem haben in Zeiten des Lockdowns Gegenstände zu sprechen begonnen. In „AllerDings“ schildert er davon. Noch mehr Inspiration aus der Quarantäne schöpfte René Freund: In „Das Vierzehn-Tage-Date“ erzählt er eine Beziehungsgeschichte in Zeiten von Corona.