erLesen mit Nava Ebrahimi u.a.

Rache, Schuld und unvermuteter Widerstand sind die Themen von Heinz Sichrovskys Gästen. In seinem Buch "Rache" befasst sich Gerichtspsychiater Reinhard Haller mit dem Psychogramm der Rächenden. Nava Ebrahimi gewann den Ingeborg-Bachmann-Preis 2021, ihre Texte drehen sich u. a. um Schuld und die Frage, wann man an einem Ort angekommen ist. Und Historiker Jürgen Martschukat befasst sich in "Das Zeitalter der Fitness" damit, "Wie der Körper zum Zeichen für Erfolg und Leistung wurde", womit ein Couchpotato implizit zum Widerständler wird.