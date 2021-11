Cornelius Obonya ist einer der großen österreichischen Schauspieler, zudem führt er auch Regie. Mit "Salonfähig" hat Elias Hirschl ein bitterböses Porträt über die "Generation Slimfit" vorgelegt, die Realität hat sein Buch aktuell überholt. Joachim Lottmann beschäftigt sich mit anderen Generationen: In "Sterben war gestern. Aus dem Leben eines Jugendforschers" prallen die Welten eines alternden Jugendforschers und jener der "Generation Greta" aufeinander. Michaela Kastel wiederum lässt ihre Protagonistin Madonna in "Mit mir die Nacht" zurück an den Ort des Grauen kehren - dort wartet nicht nur eine gnadenlose Feindin auf sie.