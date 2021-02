erLesen vom 14. März 2021

Diesmal zu Gast bei "erLesen": Autorin Marlene Streeruwitz hat mit "So ist die Welt geworden" einen Covid-19 Roman geschrieben. Darin übt die Hauptfigur Betty Andover scharfe Kritik an einer schleichenden Einschränkung von Freiheitsrechten. Virologe Norbert Nowotny vertritt die Wissenschaft und nennt auch seine "Lieblingsverschwörungstheorie". Mit solchen beschäftigt sich Journalistin und Internet-Expertin Ingrid Brodnig intensiv. In "Einspruch. Verschwörungsmythen und Fake News kontern - in der Familie, im Freundeskreis und online" gibt sie Tipps im Umgang mit Verschwörungsgläubigen.