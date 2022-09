Druckfrisch - Neue Bücher mit Denis Scheck

Denis Schecks Empfehlung "Dark Rome" von Michael Sommer ist ein Sachbuch, das auf die dunkle Seite des Römischen Reiches führt. Michael Sommer erzählt eine Sittengeschichte des Imperiums. Anekdotenreich, faktensatt und voller historischer Rätsel. Denis Scheck meint: "Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Was der deutsche Althistoriker Michael Sommer in seinem äußerst kurzweiligen Buch 'Dark Rome' über das geheime Leben der Römer daraus zutage fördert, liest sich faszinierend. War Marc Aurel opiumsüchtig? Wie viele Kaiser starben eines natürlichen Todes, wie viele wurden vergiftet, erschlagen oder von Usurpatoren vom Purpur entkleidet? Und warum zwang Kaiser Augustus Römern und vor allem Römerinnen eine neue Prüderie auf und schritt per Gesetz gegen die legere Sexualmoral am Ende der Republik ein, die Ovid in den unsterblichen Vers fasste: 'mille ioci Veneris', 'tausend Spiele kennt die Liebesgöttin Venus'?"