Druckfrisch

"Vor ihrer hell umrissenen Gestalt bricht das Dunkel des Tunnels jäh ab. Sie schaut mir entgegen. Ich frage sie, ob sie in der Nähe wohne. Ob sie oft am Hafen sei. Die Geste, die ihre Antwort begleitet, beschreibt einen Kreis, keine Richtung. Sie komme gern hierher. Das Klirren der Segelstangen, das Schreien der Möwen, der Geruch nach Teer, das gefalle ihr. Nur hier könne sie mit mir reden, zwischen den Schienen, den Schuppen und der Badestelle am Ufer, an der eine Bank aufgestellt ist." So beginnt also ein Gespräch, zwischen Adina und der blauen Frau, das gar nichts märchenhaftes hat: Denn es geht um das Heute, um die schwierige Gegenwart Europas wie das fragile Leben der Frau, die wohl doch Adina heißt, und die, verunsichert, verängstigt nach einem sexuellen Übergriff, ihren Weg ins Morgen sucht.