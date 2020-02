Die Zauberin von Oz

Marjana Gaponenko

Heute, nach der Publikation von vier Romanen und mehreren Lyrikbänden, zählt die 37-Jährige zu den bekanntesten Schriftstellerinnen deutscher Sprache.



Gaponenkos Markenzeichen: tragikomische Geschichten zwischen Pathos und liebevoller Humoristik, in denen sich exzentrische, originelle, verschrobene und oft auch etwas verlorene Protagonisten mit den Grundproblemen des menschlichen Daseins herumschlagen müssen, mit Liebe, Verlust, Begehren und - mit den Herausforderungen der Vergänglichkeit.



Marjana Gaponenko sieht sich in der Tradition der russischen und der deutschen Romantik: Nikolai Gogol, Alexander Puschkin und E.T.A. Hoffmann, das sind ihre literarischen Leitsterne. "Ich bin der Romantik mit Leib und Seele verschrieben", behauptet Autorin von sich, "allerdings will ich die romantischen Traditionen in die Gegenwart überführen."