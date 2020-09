Kultur

60 Sekunden Buchtipp: "Das Lexikon der Liebe"

Die Liebe lässt sich nicht erklären, wohl aber kartografieren - und so widmet sich Annette Pehnt der Liebe in all ihren Formen, schreibt von Schmerz und Glück, Ungewissheit, Lust, Auf- und...

Datum: 10.12.2017