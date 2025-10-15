Hauptnavigation

Blauer Panther - TV & Streaming Award

Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" (vormals Bayerischer Fernsehpreis) präsentierte sich 2022 im neuen Gewand: neue Location, neues Design, neue Moderator*innen und ebenfalls neu: zwei Publikumspreise. Die Preisverleihung fand am 19.10.2022 in der BMW Welt in München statt.

Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 19.10.2025

Katrin Müller-Hohenstein und Tobias Krell ("Checker Tobi") führen durch die Show, die erstmalig auch Produktionen von Streaminganbietern und Web-Creator Formate berücksichtigt.

Die Kategorien "Beliebtester Film" und "Beliebteste Serie" werden neuerdings vom Publikum entschieden.

Ehrenpreis für Markus Lanz

Blauer Panther 2022: Markus Söder und Markus Lanz. Zwei Männer in dunklen Anzügen vor einem blau beleuchteten Hintergrund.
Markus Söder und Markus Lanz
Quelle: ZDF/Ralf Wilschewski

Der Blaue Panther Ehrenpreis geht an Talkmaster Markus Lanz, ausgezeichnet vom Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.
Selbiger würdigt den Moderator: "Markus Lanz ist ein kluger, hartnäckiger und immer akribisch vorbereiteter Talkmaster. Er schafft daher Diskussion und Meinungsbildung - mit Charme und im allerbesten Sinne des Wortes. Das ist existenziell wichtig für unsere lebendige Demokratie."

Blauer Panther für Salwa Houmsi und Jo Schück

Blauer Panther 2022: Salwa Houmsi und Jo Schück. Frau in schwarzem Abendkleid und Mann im Anzug vor einem türkisfarbenen Hintergrund.
Salwa Houmsi und Jo Schück
Quelle: ZDF/Ralf Wilschewski

Salwa Houmsi und Jo Schück erhalten den Blauen Panther (Kategorie Kultur/Bildung) für die Moderation ihrer Sendung: "13 Fragen".
Die Jury betont: "Das Format 13 Fragen ist ein erfolgreicher Versuch, der Debattenkultur in Deutschland eine neue und überraschende Richtung aufzuzeigen."

