Blauer Panther - TV & Streaming Award
Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" (vormals Bayerischer Fernsehpreis) präsentierte sich 2022 im neuen Gewand: neue Location, neues Design, neue Moderator*innen und ebenfalls neu: zwei Publikumspreise. Die Preisverleihung fand am 19.10.2022 in der BMW Welt in München statt.
- D / CH / A
- bis 19.10.2025
Katrin Müller-Hohenstein und Tobias Krell ("Checker Tobi") führen durch die Show, die erstmalig auch Produktionen von Streaminganbietern und Web-Creator Formate berücksichtigt.
Die Kategorien "Beliebtester Film" und "Beliebteste Serie" werden neuerdings vom Publikum entschieden.
Ehrenpreis für Markus Lanz
Der Blaue Panther Ehrenpreis geht an Talkmaster Markus Lanz, ausgezeichnet vom Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.
Selbiger würdigt den Moderator: "Markus Lanz ist ein kluger, hartnäckiger und immer akribisch vorbereiteter Talkmaster. Er schafft daher Diskussion und Meinungsbildung - mit Charme und im allerbesten Sinne des Wortes. Das ist existenziell wichtig für unsere lebendige Demokratie."
Blauer Panther für Salwa Houmsi und Jo Schück
Salwa Houmsi und Jo Schück erhalten den Blauen Panther (Kategorie Kultur/Bildung) für die Moderation ihrer Sendung: "13 Fragen".
Die Jury betont: "Das Format 13 Fragen ist ein erfolgreicher Versuch, der Debattenkultur in Deutschland eine neue und überraschende Richtung aufzuzeigen."