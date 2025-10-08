Michael Schulte - mitreißend und in Bestform

Quelle: ZDF/Torsten Silz

Die Karriere von Michael Schulte begann in den Nuller-Jahren mit regelmäßigen YouTube-Uploads seiner Coverversionen, auf denen er sich bei der Interpretation internationaler Hits auf der Gitarrebegleitete. 2012 belegte der im hohen Norden lebende Künstler den 3. Platz bei der TV-Show "The Voice Of Germany".



Sein Bekanntheitsgrad vergrößerte sich nochmals immens, als Michael Schulte 2018 Deutschland beim Eurovision Song Contest vertrat und mit dem Song "You Let Me Walk Alone" den 4. Platz belegte. Weitere Hits wie "Back To The Start", "All I Need", "Keep MeUp", "For A Second" oder "Stay" folgten. Mittlerweile konnte der charismatische Michael Schulte über 100 Millionen YouTube-Views seiner Videos generieren und erreicht heute mit gut 15 Millionen Streams fast 4,5 Millionen monatliche Spotify-Hörer*innen.