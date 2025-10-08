Kultur
3satFestival: Michael Schulte
Michael Schulte gelang mit seinem 4. Platz für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2018 der Durchbruch.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
Bisher blickt der 31-jährige Singer-Songwriter aus dem hohen Norden auf sechs Top 10-Radiosingles in Folge, Millionen von Streams seiner Songs und Videos sowie eine ebenso große Anzahl begeisterter Fans zurück. Auf diversen Headlinertouren konnte Michael Schulte seine Zuhörer*innen mit seinen packenden Auftritten und seiner Power-Stimme mit hohem Wiedererkennungswert in seinen Bann ziehen.
Michael Schulte beherrscht das filigrane Spiel aus leisen Tönen und großen Gesten, aus Kraft und Zerbrechlichkeit, aus poppiger Eingängigkeit und rockiger Energie.
Musikkarriere auf YouTube und 4. Platz beim ESC
Die Karriere von Michael Schulte begann in den Nuller-Jahren mit regelmäßigen YouTube-Uploads seiner Coverversionen, auf denen er sich bei der Interpretation internationaler Hits auf der Gitarrebegleitete. 2012 belegte der im hohen Norden lebende Künstler den 3. Platz bei der TV-Show "The Voice Of Germany".
Sein Bekanntheitsgrad vergrößerte sich nochmals immens, als Michael Schulte 2018 Deutschland beim Eurovision Song Contest vertrat und mit dem Song "You Let Me Walk Alone" den 4. Platz belegte. Weitere Hits wie "Back To The Start", "All I Need", "Keep MeUp", "For A Second" oder "Stay" folgten. Mittlerweile konnte der charismatische Michael Schulte über 100 Millionen YouTube-Views seiner Videos generieren und erreicht heute mit gut 15 Millionen Streams fast 4,5 Millionen monatliche Spotify-Hörer*innen.
Beim 3satFestival präsentiert Michael Schulte sowohl Songs seines neuen Albums als auch die großen Hits aus seiner langjährigen Karriere.
Info
- 3satFestival, Mainz, 2023
- Erstausstrahlung