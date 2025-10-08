Hauptnavigation

Marlon Roudette hatte mit seiner Band Mattafix und "Big City Life" einen riesigen Welthit, bevor er mit "New Age" den Durchbruch als Solokünstler schaffte.

Als ein Teil des Musiker-Duos "Mattafix" veröffentlichte Marlon Roudette mit seinem Partner Preetesh Hirji 2005 den Song "Big City Life". Der Song wurde ein Welthit. Es regnete Gold- und Platinauszeichnungen untern anderem in England, Deutschland, Neuseeland oder Australien. Es folgten Live-Auftritte vor vielen 100.000 Menschen rund um den Globus von Berlin bis Darfur. Nach zwei gemeinsamen Alben trennte sich das Duo.

Durchbruch als Solokünstler

Marlon Roudette
Marlon Roudette hat ein Händchen für Hits
Quelle: ZDF/Torsten Silz

2011 setzte Marlon Roudette seine Karriere als Solokünstler und Songwriter fort. Und knüpfte nahtlos an die Erfolge von "Mattafix" an. Die Single "New Age" aus seinem ersten Album "Matter Fixed" platzierte sich wieder auf Nummer 1 in den Charts und brachte Marlon Roudette den Durchbruch als Solokünstler. Der Song "Anti Hero" wurde sein nächster Top-10 Hit.
Mit seinem zweiten Longplayer "Electric Soul" und dem Titel "When The Beat Drops Out" konnte Roudette diesen Erfolg nochmals toppen. Das Album wurde zu einem modernen Klassiker in Sachen "Electro-R&B".

Neue Musik, Steel Pan und Karibik im Gepäck

Marlon Roudette
Marlon Roudette an seiner geliebten Steel Pan.
Quelle: ZDF/Torsten Silz

Nach fünfjähriger Pause, in der Roudette vornehmlich Songs für andere Künstler*innen geschrieben und produziert hat, wie zum Beispiel für die britische Künstlerin "Mabel", die mittlerweile ebenfalls zum Weltstar wurde, kommt Marlon Roudette nun erstmals mit neuer, eigener Musik zurück. Im Gepäck neben neuer Single natürlich auch wieder seine Steel Pan, mit der er live auf der Bühne das Publikum nicht nur mit seinen Welthits, sondern auch mit dem karibischen Flair seiner zweiten Heimat, der Insel St. Vincent, in beste 3satfestival Stimmung versetzt.

Info

  • 3satFestival, Mainz, 2023
  • Erstausstrahlung
