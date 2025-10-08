Marlon Roudette an seiner geliebten Steel Pan.

Quelle: ZDF/Torsten Silz

Nach fünfjähriger Pause, in der Roudette vornehmlich Songs für andere Künstler*innen geschrieben und produziert hat, wie zum Beispiel für die britische Künstlerin "Mabel", die mittlerweile ebenfalls zum Weltstar wurde, kommt Marlon Roudette nun erstmals mit neuer, eigener Musik zurück. Im Gepäck neben neuer Single natürlich auch wieder seine Steel Pan, mit der er live auf der Bühne das Publikum nicht nur mit seinen Welthits, sondern auch mit dem karibischen Flair seiner zweiten Heimat, der Insel St. Vincent, in beste 3satfestival Stimmung versetzt.