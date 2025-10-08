Kultur
3satFestival: Bülent Ceylan & Band
Bülent Ceylan kann beides: Der bekannte Comedian war von Anfang an auch ein erfolgreicher Musiker. Mit seinem Debüt-Album "Ich liebe Menschen" setzt er ein Zeichen.
- Deutschland 2024
- D / CH / A
- bis 12.10.2025
Mit seinem Debüt-Album "Ich liebe Menschen" setzt Comedian Bülent Ceylan ein Zeichen und stellt gleichzeitig auch die Weichen für den ernstzunehmenden Musiker, der er seit vielen Jahren ist. Auf der gleichnamigen Tour bringt er – gemeinsam mit seiner Band – Menschen, Kulturen und Religionen zusammen, indem er Musik mit Haltung vereint.
Mitreißende Songs mit Botschaft
Von seinem musikalischen Talent konnten sich die Zuschauer bereits bei "The Masked Singer" oder bei seinen Live-Auftritten beim Wacken Open Air oder dem Summer Breeze Open Air überzeugen. Er trägt sein Herz auf der Zunge, steht für ein multikulturelles Deutschland und schenkt seinen Fans als Comedian Lachtränen und als Musiker Metal-Sounds zum Headbangen.
Bülent Ceylan vereint vermeintlich nicht zusammengehörige Elemente zu einem großen Ganzen. Denn genau das macht den 48-Jährigen zu dem Künstler, der er seit über 25 Jahren ist: Indem er Musik, Humor und Menschsein zusammenbringt. "Ich wollte zwar Songs mit einem gewissen Augenzwinkern machen, auf dem Album sollten aber auch Lieder mit einer echten Botschaft ihren Raum finden", ordnet der Mannheimer mit dem unverkennbar langen schwarzen Haar die Arbeit an seinem Album ein.
Augenzwinkern immer dabei
In dem Ceylan Modern Rock mit Metal- und Hard-Rock-Einflüssen mischt und diesen Mix mit einer Prise aus Ernst und Humor vermengt, kreiert der Musiker seinen ganz eigenen Bülent-Style. In seinem Programm treffen Liebeserklärungen auf packende Melodien. Harter Metal auf einen ausgestreckten Mittelfinger an alle Hater. Gesellschaftliche Tabuthemen auf Augenzwinkern. Und ein Künstler mit Haltung auf sein Lebensmotto, das er in die Welt hinausschreit: "Ich liebe Menschen."
- 3satFestival Mainz, 2024
- Länge: 58‘30
