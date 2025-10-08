Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. 3satfestival Musik
  4. 3satFestival: Bülent Ceylan & Band

Kultur

3satFestival: Bülent Ceylan & Band

Bülent Ceylan kann beides: Der bekannte Comedian war von Anfang an auch ein erfolgreicher Musiker. Mit seinem Debüt-Album "Ich liebe Menschen" setzt er ein Zeichen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2024
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 12.10.2025

Mehr

3satFestival 2023

3satfestival Musik

Mit seinem Debüt-Album "Ich liebe Menschen" setzt Comedian Bülent Ceylan ein Zeichen und stellt gleichzeitig auch die Weichen für den ernstzunehmenden Musiker, der er seit vielen Jahren ist. Auf der gleichnamigen Tour bringt er – gemeinsam mit seiner Band – Menschen, Kulturen und Religionen zusammen, indem er Musik mit Haltung vereint.

Mitreißende Songs mit Botschaft

"Bülent Ceylan & Band": Bülent Ceylan steht auf der Bühne. Er hält ein Mikrofon in der rechten Hand und singt. Links neben ihm steht eine junge Frau mit langen Haaren. Sie blickt in Richtung des Sängers und hält eine Gitarre.
Bülent Ceylan vereint Musik, Humor und Menschsein.
Quelle: ZDF/T.Silz

Von seinem musikalischen Talent konnten sich die Zuschauer bereits bei "The Masked Singer" oder bei seinen Live-Auftritten beim Wacken Open Air oder dem Summer Breeze Open Air überzeugen. Er trägt sein Herz auf der Zunge, steht für ein multikulturelles Deutschland und schenkt seinen Fans als Comedian Lachtränen und als Musiker Metal-Sounds zum Headbangen.

Bülent Ceylan vereint vermeintlich nicht zusammengehörige Elemente zu einem großen Ganzen. Denn genau das macht den 48-Jährigen zu dem Künstler, der er seit über 25 Jahren ist: Indem er Musik, Humor und Menschsein zusammenbringt. "Ich wollte zwar Songs mit einem gewissen Augenzwinkern machen, auf dem Album sollten aber auch Lieder mit einer echten Botschaft ihren Raum finden", ordnet der Mannheimer mit dem unverkennbar langen schwarzen Haar die Arbeit an seinem Album ein.

Augenzwinkern immer dabei

In dem Ceylan Modern Rock mit Metal- und Hard-Rock-Einflüssen mischt und diesen Mix mit einer Prise aus Ernst und Humor vermengt, kreiert der Musiker seinen ganz eigenen Bülent-Style. In seinem Programm treffen Liebeserklärungen auf packende Melodien. Harter Metal auf einen ausgestreckten Mittelfinger an alle Hater. Gesellschaftliche Tabuthemen auf Augenzwinkern. Und ein Künstler mit Haltung auf sein Lebensmotto, das er in die Welt hinausschreit: "Ich liebe Menschen."

Info

  • 3satFestival Mainz, 2024
  • Länge: 58‘30
  • Erstausstrahlung

Mehr vom 3satFestival

Kultur -

3satFestival: Bow Anderson

Gefühlvolle und mitreißende Live-Performerin

Sendungsbereich:
3satfestival Musik

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.