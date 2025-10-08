3satFestival: Bülent Ceylan & Band

Bülent Ceylan vereint Musik, Humor und Menschsein.

Quelle: ZDF/T.Silz

Von seinem musikalischen Talent konnten sich die Zuschauer bereits bei "The Masked Singer" oder bei seinen Live-Auftritten beim Wacken Open Air oder dem Summer Breeze Open Air überzeugen. Er trägt sein Herz auf der Zunge, steht für ein multikulturelles Deutschland und schenkt seinen Fans als Comedian Lachtränen und als Musiker Metal-Sounds zum Headbangen.



Bülent Ceylan vereint vermeintlich nicht zusammengehörige Elemente zu einem großen Ganzen. Denn genau das macht den 48-Jährigen zu dem Künstler, der er seit über 25 Jahren ist: Indem er Musik, Humor und Menschsein zusammenbringt. "Ich wollte zwar Songs mit einem gewissen Augenzwinkern machen, auf dem Album sollten aber auch Lieder mit einer echten Botschaft ihren Raum finden", ordnet der Mannheimer mit dem unverkennbar langen schwarzen Haar die Arbeit an seinem Album ein.