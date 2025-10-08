Kultur
3satFestival: Bow Anderson
Top-Platzierungen in den Spotify- und deutschen Airplay-Charts und Millionen von TikTok-Aufrufen sprechen für sich: Mit dem Hit "20s" gelang Bow Anderson der Durchbruch.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2024
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 12.10.2025
Die aus Schottland stammende und derzeit in London lebende Bow Anderson veröffentlichte 2020 ihre mitreißende Debüt-Single "Sweater". Ihre Debüt-EP "New Wave" fand großen Anklang und Unterstützung, was durch ausverkaufte Shows in London und ihrer Heimatstadt Edinburgh bewiesen wurde.
Pop-Sensation aus Schottland
Leidenschaft und den Kampfgeist haben Bow schon immer ausgezeichnet: Als Teenager trainierte sie für Wettkämpfe im Trampolinspringen und arbeitete mit Turnerinnen, die später zum Team Great Britain gehörten, bevor ein schrecklicher Unfall ihre Fähigkeit zu laufen, geschweige denn, an Wettkämpfen teilzunehmen, bedrohte.
Während ihr Körper sich erholte, fand Bow ihre Stimme, zog nach London und widmete sich vollkommen ihrer musikalischen Karriere. Der Durchbruch gelang ihr mit dem Hit "20s", den sie an Heiligabend hochlud und der viral ging. Top-Platzierungen in den Spotify Charts, Millionen von TikTok-Aufrufen und 30 Wochen in den deutschen Airplay-Charts sprechen für sich.
Songs gegen Tabus
Anderson hat bereits den Preis für den besten Pop-Act bei den prestigeträchtigen Scottish Music Awards gewonnen, Mimi Webb, Tom Walker und Ella Eyre beim Songwriting unterstützt. Anderson ist eine Künstlerin, eine Perfektionistin, die für die Musik und den kreativen Prozess lebt. Sie begeistert mit ihrer unglaublichen Ehrlichkeit und der furchtlosen Art, schwierige und bewegende Themen anzusprechen. Durch ihre offene Art hat sie die Gabe, mit ihrer Musik und ihren starken Texten die Tabus für Themen wie Anxiety oder das Thema Essstörungen zu brechen.
Ihr Song "12 Minute Walk" beispielsweise thematisiert die täglichen Ängste einer Frau – die traurige Realität, nachts allein nach Hause zu gehen und dabei immer über die Schulter schauen zu müssen. Bow übersetzt diesen Zustand von Verletzlichkeit und höchster Alarmbereitschaft in eine gefühlvolle Pop-Ballade mit Tiefgang. Mit ihrer ansteckenden Energie und ihrem bemerkenswerten Talent etablierte sich Bow Anderson als außergewöhnliche Popkünstlerin. Sie ist eine mitreißende Live-Performerin, was sie beim diesjährigen 3satfestival unter Beweis stellt.
Info
- 3satFestival Mainz, 2024
- Länge: 58‘30
- Erstausstrahlung