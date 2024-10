Sprint 57.1 - Step #1

Der Indische Korallenbaum (Erythrina variegata) ist eine Pflanzenart der Unterfamilie der Schmetterlingsblütler (Faboideae). Er ist aufgrund seiner schönen Blüten ein beliebtes Ziergehölz und wird wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegen Stürme in Windschutzhecken verwendet. Seine Heimat sind die Tropen und Subtropen der Alten Welt, er wurde aber schon früh als Ziergehölz in die Neue Welt eingeführt, wo er verwilderte. In manchen Gegenden der amerikanischen Küste war die Art schon Anfang des 19. Jahrhunderts so häufig, dass sie von Botanikern (so von de Candolle) als heimisch angesehen wurde.