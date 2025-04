Was gibt es Neues? (1/4)

Und dann wird's richtig bunt bei der Frage, warum eine Bar in den USA im Jahr 2005 hunderte Buntstifte gekauft hat? Die Antworten haben es in sich und führten dazu, dass Oliver Baier kurz vor dem 20-Jahres-Jubiläum der Sendung am 4. Oktober 2024 darüber nachdachte, sich auch noch als Barbetreiber einen Namen zu machen. Die Promifrage kommt diesmal von Astrologin Gerda Rogers, die wissen möchte, warum die prunkvoll bemalte Decke der Grand Central Station in New York an einer Stelle einen schwarzen Fleck hat?