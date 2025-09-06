Hauptnavigation

Was gibt es Neues? - Sendung vom 6. September 2025

Oliver Baier hat für sein Rateteam ganz besonders schöne Fragen in seinem Körbchen.

Von Omar Sarsam, Ulrike Beimpold, Gerald Fleischhacker, Malarina und Viktor Gernot will er wissen, warum manche Menschen eine Stimmgabel in ihren Garten mitnehmen? Vielleicht für die Eierprobe? Und wenn wir schon bei Eiern sind, was bitte ist ein Clown-Ei? Alles sehr verwirrend und auch sehr lustig, befindet das Rateteam und konzentriert sich auf die Promifrage. Dancing Stars Jurorin Maria Angelini-Santner möchte vom Rateteam wissen, worum es sich bei einer Tupfschleppe handelt? Ob mit Klecksen, gestreift oder einfärbig, für diese Rateleistungen vergibt der Osterhase die volle Punktezahl!

