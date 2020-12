Vereinsheim Schwabing vom 11. Dezember 2020

Nora Boeckler lebt als gebürtige Schwäbin heute in Köln. Dort absolvierte sie am Theater Der Keller ihre Schauspielausbildung und entdeckte in der Stadt am Rhein ihre Lust am komischen Genre. Zusammen mit dem erfolgreichen Frauen-Trio Proseccopack bespielte sie bis 2014 die Kleinkunstbühnen Deutschlands und gewann den Leipziger Löwenzahn. 2015 feierte Nora Boeckler die Premiere ihres ersten Soloprogramms "Spaß ist mir Ernst", in dem sie selbstironisch über ihr turbulentes Leben erzählte. Zum zweiten Mal ist sie nun zu Gast auf der Vereinsheim Bühne.