Dagmar Schönleber - Respekt

Was wäre anders, wenn Dagmar Schönleber Kanzlerin wäre? Sie hat sich dazu schon Gedanken gemacht und präsentiert im Vereinsheim Schwabing konkrete Pläne... Als Gäste begrüßt die Kabarettistin Constanze Lindner diesmal außerdem: Gernot Kulis, Granada, Michael Sailer, Eva Eiselt sowie Bürger from the Hell und Björn Puscha.

Datum: 13.02.2021