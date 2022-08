Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben (7/11) - Das kannst du dir sparen

Warum wir trotzdem nicht in Jubel ausbrechen, schauen sich die Science Busters dieses Mal an und klären: Soll man Eisbären in Frischhaltefolie einwickeln? Und was gibts bei Hühnern zum Weltspartag?

Martin Puntigam (Kabarettist, Univ.-Lekt. Uni Graz), Astronom Dr. Florian Freistetter und Associate Professor Peter Weinberger (Chemie, TU-Wien) als naturwissenschaftliche Sparefrohs, die jedes Grad zweimal umdrehen. Am DJ-Pult: Peter Kalklöscher