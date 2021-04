Kabarett

Noch nicht Schicht vom 26. April

Onkel Puffi ist erfrischt wieder zurück und vergibt die deutschen Oscars. Zum Beispiel an die Bundesregierung für "Sie wissen nicht, was sie tun." Es gibt aber auch viele weitere Trophäen zu verteilen: An Laschet, Söder, von der Leyen und die katholische Kirche.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 26.04.2021