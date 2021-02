Kabarett

Noch nicht Schicht vom 22. Februar

Vierzig Grad Temperaturunterschied in zehn Tagen! Was denkt sich dieses Wetter dabei nur? Stau auf der A3, volle Ufer und Leute, die für etwas Ruhe in die Innenstadt wandern. Onkel Puffi schlägt vor: Terminvergaben für Waldspaziergänge!

22.02.2021