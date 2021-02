Kabarett

Noch nicht Schicht vom 2. Februar

Der Bierabstaz in Deutschland befindet sich in einem Rekord-Tief, während die Erstürmung des Impfgipfels gerade erst begonnen hat. Doch Vorsicht, schon die Kanzlerin mahnte an: "Erwarten Sie nicht zu viel." Wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht so leicht enttäuscht werden! Empfehlenswert ist und bleibt eine mehrmalige Injektion mit einer gesunden Portion Optimismus, das hilft (fast) immer.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 02.02.2021