Noch nicht Schicht vom 28. Januar

Andi Scheuer muss mal wieder was zum Maut-Debakel sagen und Onkel Puffi verfolgt das ganze in Form einer Aussagen-Hitparade. Es ist so praktisch, wenn man nie an etwas Schuld trägt - ein Wahnsinns-Talent! Außerdem muss sich die Pandemie in 2021 ja die Aufmerksamkeit mit dem Superwahljahr teilen: Landtagswahlen ohne Ende und als Kirsche auf der Torte die Bundestagswahl am 26. September. Und wer gewinnt im Satellitenstreit, Jeff Bezos oder Elon Musk?

Datum: 28.01.2021