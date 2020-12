Kabarett

Noch nicht Schicht vom 9. Dezember

Onkel Puffi weist darauf hin, was auch in Nicht-Corona-Jahren seine Gültigkeit hat: "Sie sind der Kalender!" Einfach mal die Feierlichkeiten so verschieben, wie es einem am besten passt. Und wo bleiben eigentlich die Bonuszahlungen für Pflegekräfte?