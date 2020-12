Kabarett

Noch nicht Schicht vom 1. Dezember

Sebastian Christkind, der geleckte Nikolaus, wollte gemütlich die Adventszeit einleiten. Doch die Adventskalender-Industrie ist ihm zuvorgekommen und schlägt mit ungeahnter Vielfalt auf dem geschwächten Markt der Corona-Zeit auf. Es gibt mittlerweile sogar Kalender mit Katzenfutter! Am allerschönsten ist die Weihnachtszeit aber bekanntlich für Paketfahrer*innen, die sich normalerweise durch die weihnachtliche Innenstadt quälen müssen. In diesem Jahr mit weniger Festlichkeit, aber mit deutlich mehr Paketen. Dafür wird die Bahn aber gütiger und will über die Festtage mehr Züge anbieten, damit die 146.000 Verspätungen nicht stagnieren. Das passt perfekt zu Pufpaffs festlichem Life-Hack: Weniger Hass verbreiten, mehr Arroganz wagen!

Datum: 01.12.2020