Kabarett

Noch nicht Schicht vom 24. November

Onkel Puffi gibt sich alle Mühe, Wasser in Wein zu verwandeln. Klappt leider nicht. Dabei bricht doch jetzt die Zeit der Wunder an! Nur eben ohne Weihnachtsmärkte. Die gute Nachricht ist: An Weihnachten und Silvester dürfen sich bis zu zehn Leute treffen um zu speisen und zu knallen, denn abgerissene Extremitäten und der Verlust des Augenlichtes zum Jahreswechsel sind einfach Pflichtfolklore, da hat so eine Seuche nichts zu melden.