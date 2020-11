Kabarett

Noch nicht Schicht vom 23. November

Es steht mal wieder eine Woche der Entscheidungen an, man kennt das. Schon Angela Merkel hat gesagt: Unheil wird kommen! (Uckermärkisch für "Der Winter wird kommen"), Annalena Baerbock findet aber beruhigendere Worte: "Fürchtet euch nicht!" Und während die Heiligen Drei Könige um den CDU-Vorsitz kämpfen, wird der bisherige Lockdown Light in eine Art Lockdown Medium verwandelt - was das für die weihnachtlichen Zusammenkünfte bedeutet, darüber kann man nur mutmaßen. Es gibt aber auch gute Nachrichten: Die Novemberhilfen reichen noch eine Weile, da sie ja sowieso nie ausbezahlt werden. Gefahr lauert dafür oft im eigenen Zuhause, wie Onkel Puffi am eigenen Leib erfahren musste. Zur allgemeinen Beruhigung empfiehlt er einen Adrenochrom Spritz!