Kabarett

Noch nicht Schicht vom 19. November

Die Regierung beschneidet per Infektionsschutzgesetz den eigenen Handlungsspielraum und Onkel Puffi hat einen eigenen, kostengünstigen und zuverlässigen Corona-Test erfunden: Per Wein-App bestellt er statt den edelsten einfach die am schlechtesten bewerteten Weine. Denn die goldene Faustregel der Pandemie lautet: "Wenn es kacke schmeckt, bist du gesund!" Le Kalb Schlabbergé (zu deutsch: gelecktes Kalb) möchte aber auch auf einen wichtigen Punkt hinweisen, der in diesen Tagen gern vergessen wird: Pauschale Verurteilungen sind meistens falsch. Darauf noch einen Halbtrockenen mit einer Ein-Sterne-Bewertung. (Man muss ihn unter die Zunge bekommen!)

Produktionsland und -jahr:

Datum: 19.11.2020