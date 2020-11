Kabarett

Noch nicht Schicht vom 16. November

Offiziell hat der Lockdown Light nun Halbzeit, doch Onkel Puffi weiß: Der dicke Brocken wartet zumeist in der zweiten Halbzeit. Glücklicherweise gibt es noch jemanden, der den Stab der Corona-Weisen in der Hand hält: Peter Altmaier! Er schlägt vor, Gaststätten in temporär in Bildungseinrichtungen umzufunktionieren. Dabei ist Pufpaff in seinen Wünschen ganz bescheiden: Verständliche und übersichtliche Erklärungen zu den Corona-Maßnahmen.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 16.11.2020