Noch nicht Schicht vom 12. November

Ausgerechnet am Tag der Benutzerfreundlichkeit erreicht Pufpaff die Nachricht, dass in NRW die Weihnachtsferien vorverlegt werden. In den Schulen sind über 300.000 Schüler*innen und 30% der Lehrer in Quarantäne! Das macht sprachlos, aber Onkel Puffi weiß: Ohne eine Prise Optimismus geht in Seuchenzeiten nichts.

Datum: 12.11.2020