Kabarett

Noch nicht Schicht vom 9. April

Pufpaff ist kaum in Osterstimmung. Dabei handelt es sich ja um eine Zeit der Selbsterkenntnis: Was will ich eigentlich wirklich, wenn die Krise vorbei ist? Und was gibt es eigentlich für Oster-Traditionen in anderen Ländern?

Produktionsland und -jahr:

Datum: 09.04.2020