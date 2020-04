Kabarett

Noch nicht Schicht vom 3. April

Hefe! Hefe! How much is the Klopapier? Die dritte Woche in Pufpaffs Quarantäne schwankt zwischen keinen Sozialkontakten und längeren Gesprächen mit einer Hummel. Immerhin bleibt Zeit, um den eigenen Kindern die ausbleibenden Kondensstreifen am Himmel zu ...

