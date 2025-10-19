Hauptnavigation

Ein Mann mit kleinen aufgeklebten Hörnern. Daneben eine große Schweinepuppe.

Kabarett & Comedy

Mit Maxi Gstettenbauer, Eva Karl Faltermeier und Ralf Senkel

Mit den Gästen Maxi Gstettenbauer, Eva Karl Faltermeier, Ralf Senkel, mit Gastgeber Christoph Sieber sowie Karen Dahmen, Michael Hatzius und Philip Simon. Solange man noch alles sagen darf, sagen die "Mitternachtsspitzen" alles. Zum Beispiel über das Erben, über Papst Leo XIV. und sein jüngstes Lob für die Arbeit von Exorzisten, über die beste Lösung des finanziell riesigen Rentenproblems oder über die freiwillige Wehrpflicht.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.10.2025
22:30 - 23:33 Uhr

sendetypical mitternachtsspitzen

Mitternachtsspitzen

Bevor Jens Spahn für das Amt des Bundeskanzlers kandidiert, würdigen die "Mitternachtsspitzen" ausführlich dessen Verdienste. Solange man noch alles sagen darf, sagen die "Mitternachtsspitzen" alles.

Zum Beispiel über das Erben, über Papst Leo XIV. und sein jüngstes Lob für die Arbeit von Exorzisten, über die beste Lösung des finanziell riesigen Rentenproblems oder über die freiwillige Wehrpflicht.

Nach einschlägigen Erfahrungen schildern die drei Gäste ihre Sicht auf Therapeuten, Klimakterium oder den Fachärztemangel. Denn reden hilft, und satirisch zugespitztes Reden hilft besonders viel.

"Die Anwendung von Satire wird oft als schwarzer Humor bezeichnet", weiß das Lexikon. Der schwarze Humor der "Mitternachtsspitzen" schillert bunt, seit nunmehr ganzen 37 Jahren. Also von Helmut Kohls Besuch bei Michail Gorbatschow im Oktober 1988 bis zu Jens Spahns Aufbruch zu neuen Ufern im Herbst der Reformen 2025.

Stab

  • Moderation - Christoph Sieber

