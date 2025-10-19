Mit Maxi Gstettenbauer, Eva Karl Faltermeier und Ralf Senkel

Zum Beispiel über das Erben, über Papst Leo XIV. und sein jüngstes Lob für die Arbeit von Exorzisten, über die beste Lösung des finanziell riesigen Rentenproblems oder über die freiwillige Wehrpflicht.



Nach einschlägigen Erfahrungen schildern die drei Gäste ihre Sicht auf Therapeuten, Klimakterium oder den Fachärztemangel. Denn reden hilft, und satirisch zugespitztes Reden hilft besonders viel.



"Die Anwendung von Satire wird oft als schwarzer Humor bezeichnet", weiß das Lexikon. Der schwarze Humor der "Mitternachtsspitzen" schillert bunt, seit nunmehr ganzen 37 Jahren. Also von Helmut Kohls Besuch bei Michail Gorbatschow im Oktober 1988 bis zu Jens Spahns Aufbruch zu neuen Ufern im Herbst der Reformen 2025.