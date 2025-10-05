Kabarett & Comedy
Mit Sarah Bosetti, Wilfried Schickler, Claus von Wagner uvm.
Mit den Gästen Sarah Bosetti, Wilfried Schmickler, Claus von Wagner, mit Gastgeber Christoph Sieber sowie Karen Dahmen, Michael Hatzius und Philip Simon. Unmittelbar vor den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen kehren die "Mitternachtsspitzen" aus der Sommerpause zurück: um heftig Wahlwerbung machen zu können, Werbung für diese Wahlen, Werbung für den Urnengang möglichst aller Wahlberechtigten.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 05.10.2025
- 21:45 - 22:45 Uhr