Kabarett & Comedy
Ladies Night Youngstars mit Laura Brümmer
Geburtsurkunde, Taufschein, Kontonummer. Manchmal gibt es das alles schon im Starterpaket, bevor man überhaupt laufen kann. In der Ladies Night Youngstars erzählt Moderatorin Laura Brümmer mit viel Humor, in welche Dinge man so hineingeboren wird.
Laura Brümmer erklärt, welche Gemeinsamkeiten die katholische Kirche und die Sparkasse haben. Rebecca Pap möchte sich nicht fortpflanzen – sehr zum Ärger ihrer Mutter. Victoria Abelmann-Brockmann findet Nesthäkchen einfach nur unwiderstehlich. Karo Bender steht auf Schoko-Muffin-Männer, erkennt aber auch die Vorzüge von Gemüse-Muffin-Männern. Elizaveta Akhler datet inklusiv.