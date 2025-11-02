Kabarett & Comedy
Ladies Night mit Lisa Feller
Dankbarkeitstagebücher sind besonders bei Frauen im Trend. Gastgeberin Lisa Feller findet das ganz furchtbar und zeigt auf humoristische Weise, warum solche Tagebücher eigentlich nur alte Rollenklischees bedienen. Außerdem sind da noch ihre Gästinnen Theresa Reichl, Charlotte Hübsch, Ella Carina Werner und Martina Brandl.
- 02.11.2025
- 20:15 - 21:00 Uhr
Martina Brandl geht Gassi und berichtet über ihre skurrilen Erfahrungen als frisch gebackene Hundebesitzerin.
Teresa Reichl ist bekennende Spätzünderin. Das hat auch Auswirkungen auf ihr Liebesleben. Mit 40 traut man sich Dinge, die man mit 20 nie gewagt hätte.
Ella Carina Werner zeigt mit viel Witz, dass Älterwerden auch viel Freiheit mit sich bringt.
Wie ein und dieselbe Nachricht in fünf verschiedenen Sendungen aufgearbeitet werden kann, zeigt Charlotte Hübsch.