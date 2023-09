Kabarett

Kurzstrecke mit Pierre M. Krause - Mieze Katz auf Outfit-Tour

Mieze Katz von der Band Mia freut sich auf die Livetour. Endlich können sie ihr 2020 veröffentlichtes Album "Limbo" auf großer Bühne spielen. Doch vor dem Auftritt steht erstmal die Anprobe. Eine Show ist nämlich nur so gut wie das Outfit, das man dazu trägt. Das weiß nicht nur Lady Gaga, sondern auch der fleischgewordene Anzug himself: Pierre M. Krause. Er begleitet Mieze durch die Irren und Wirren der Fashion-Welt. Natürlich wird in Fettnäpfchen getreten, aber immerhin in Balenciaga-Zehenstiefeln mit Absatz. Über Geschmack lässt sich nun mal streiten, aber eins ist sicher: So anziehend war die Kurzstrecke noch nie!

Datum: 29.09.2023