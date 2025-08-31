Max Mutzke hat für Eva Karl Faltermeier Weisheiten auf Alemannisch parat und redet mit ihr über Erinnerungen an Großväter, Unimogs und Sozialstunden. Außerdem berichtet er von seinem ganz persönlichen James-Dean-Moment und singt den Titel, der aus diesem Erlebnis entstand.



Zum Talk mit Eva Karl Faltermeier tritt auch die Schauspielerin Gisa Zach auf, die sich als 50-Jährige kürzlich für den Playboy ausgezogen hat. Bekannt ist sie vor allem aus der Vorabendserie GZSZ. Die gebürtige Hannoveranerin erzählt von der langjährigen Fernsehehe mit ihrem Kollegen Wolfgang Bahro in der Rolle des Jo Gerner und von ihrem selbstbestimmten Leben als alleinerziehender Mutter.



Im Karls- und Überraschungstor entdeckt Eva Karl Faltermeier zunächst weiße Turnschuhe, als deren Besitzer sich dann André Ortolf herausstellt, der Weltrekordhalter im Weltrekorde halten. Er fordert Eva Karl Faltermeier in einer seiner ungewöhnlichen Disziplinen heraus.