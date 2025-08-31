Kabarett & Comedy
Karlsplatz
In dem Late-Night-Talk "Karlsplatz" mit Eva Karl Faltermeier und prominenten Gästen wird gelacht, philosophiert und auch das ein oder andere Tränchen vergossen.
- bis 31.08.2025
Vor 20 Jahren belegte Max Mutzke beim ESC für Deutschland einen beachtlichen 8. Platz. Er hat für Eva Karl Faltermeier Weisheiten auf Alemannisch parat und redet mit ihr über Erinnerungen an Großväter, Unimogs und Sozialstunden. Außerdem berichtet er von seinem ganz persönlichen James-Dean-Moment und singt den Titel, der aus diesem Erlebnis entstand.
Bekannt ist Gisa Zach vor allem aus der Vorabend-Serie GZSZ. Die gebürtige Hannoveranerin erzählt von der langjährigen Fernseh-Ehe mit ihrem Kollegen Wolfgang Bahro in der Rolle des Jo Gerner und von ihrem selbstbestimmten Leben als alleinerziehender Mutter.
Im Karls- und Überraschungstor entdeckt Eva Karl Faltermeier zunächst weiße Turnschuhe, als deren Besitzer sich dann André Ortolf herausstellt, der Weltrekordhalter im Weltrekordehalten. Er fordert Eva Karl Faltermeier in einer seiner ungewöhnlichen Disziplinen heraus.
