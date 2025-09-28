Er erklärt, was es mit seiner Führerschein-Detox-Zeit auf sich hat, und plaudert mit Eva Karl Faltermeier über Haartransplantationen und Erinnerungen an Hardrock in der Grundschule. Außerdem stellt er sich in seinem neuen Song vor, wie es wäre, eine Lampe aus den 1970er-Jahren mit "Wackelkontakt" zu sein.



Ein weiterer Gast in der Sendung ist die Kabarettistin Kathi Wolf, die sich als bayerische Schwäbin aus Leverkusen über Diskriminierung in Oberbayern auslässt. Außerdem erzählt sie, wie sie nach Anfängen in der Schauspielerei erst Kabarettistin und schließlich Psychologin wurde.



Kathi Wolf und Eva Karl Faltermeier treten zudem in einer neuen Disziplin gegeneinander an und versuchen, ein "Karls-Plätzchen" von der Stirn in den Mund zu balancieren. Ohne die Hände zu benutzen, versteht sich.