Kabarett & Comedy
Karlsplatz
In dem Late-Night-Talk "Karlsplatz" mit Eva Karl Faltermeier und prominenten Gästen wird gelacht, philosophiert und das ein oder andere Tränchen vergossen. Diesmal mit Beni Hafner alias Oimara.
OIMARA ist ein bayerischer Liedermacher, Gstanzler und Gitarrenvirtuose, der mit seinem Song über Bushaltestellenparties und weiteren enorm ohrwurmverdächtigen Liedern bekannt wurde. Er erklärt, was es mit seiner Führerschein-Detox-Zeit auf sich hat und plaudert mit Eva Karl Faltermeier über Haartransplantationen und Erinnerungen an Hardrock in der Grundschule. Außerdem stellt sich OIMARA in seinem neuen Song vor, wie es wäre, eine Lampe aus den 70ern mit „Wackelkontakt“ zu sein.
Ein weiterer Gast in der Sendung ist die Kabarettistin Kathi Wolf, die sich als bayerische Schwäbin aus Leverkusen über Diskriminierung in Oberbayern auslässt und erzählt, wie sie nach Anfängen in der Schauspielerei erst Kabarettistin und schließlich Psychologin wurde.
Kathi Wolf und Eva Karl Faltermeier treten zudem in einer neuen Disziplin gegeneinander an und versuchen, ein „Karls-Plätzchen“ von der Stirn in den Mund zu balancieren. Ohne die Hände zu benutzen, versteht sich.
