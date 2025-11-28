Hauptnavigation

In dieser Folge von "Karlsplatz" beschäftigen sich Eva Karl Faltermeier und ihre Gäste mit dem Thema "Ängste und Mut".

Karlsplatz

„Karlsplatz“ ist der Treffpunkt für Talk und Tumult im BR Fernsehen. Kabarettistin Eva Karl Faltermeier und ihre prominenten Gäste sezieren die wirklich wichtigen Herausforderungen des Lebens: Wie feuert man Kinder am Spielfeldrand an? Was tun, wenn die Familienfeier eskaliert? Wie korrigiert man Denkfehler?

Eva Karl Faltermeier schnürt ein Paket aus (un-)praktischer Lebenshilfe, Talk und Comedy, bringt die geheimen Talente ihrer Gäste zum Vorschein und achtet darauf, alles nicht zu schwer zu nehmen. Die Musik kommt von Musikerin und Schauspielerin Maria Hafner, Manuel da Coll (La BrassBanda) und Florian Burgmayr, die sich als ASPHALT-KAPELLE eigens für die Show gegründet haben.

Sängerin und Moderatorin Isabel Varell, Starkoch und "Fleischpapst" Ludwig "Lucki" Maurer sowie Podcaster und Tocotronic-Bassist Jan Klaas Müller finden die unterhaltsamsten Antworten auf drängende Fragen wie: Kann man Mut spenden?

Ist Halloween gruselig oder grauenhaft? Und muss man mit seinen Ängsten leben - oder leben die Ängste mit einem?

