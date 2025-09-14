Grund genug für die Gastgeberin, ihn zu sich nach Hause einzuladen. Außerdem stellt er sich schlagfertig den unangenehmen Fragen der "Drei Kritischen", die er ohne Zögern beantwortet.



Weiterer Gast in der Sendung ist die No-Angels-Ikone Nadja Benaissa, die mit Eva Karl Faltermeier über das Ende der Pubertät sinniert, aus ihrer Zeit im No-Angels-Kosmos erzählt und auf Knopfdruck den Refrain ihres größten Hits performt – kurz bevor sie im Axtwerfen gegen die Moderatorin antritt.



Das "Karlstor" hält diesmal als Überraschung die Lachweltmeisterin Romy Einhorn bereit.