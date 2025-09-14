Hauptnavigation

Kabarett & Comedy

Karlsplatz

In dem Late-Night-Talk "Karlsplatz" mit Eva Karl Faltermeier und prominenten Gästen wird gelacht, philosophiert und das ein oder andere Tränchen vergossen. Diesmal zu Gast: Martin Semmelrogge.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 14.09.2025

Schauspieler Martin Semmelrogge hat die wohl markanteste Stimme Deutschlands. Als ehemaliger Münchner Waldorfschüler tanzt er seinen Namen auf dem Studiotisch und diskutiert mit Eva Karl Faltermeier über weiße Westen und seine Leidenschaft zum Wäschewaschen. Grund genug für die Gastgeberin, ihn zu sich nach Hause einzuladen. Außerdem stellt er sich schlagfertig den unangenehmen Fragen der „Drei Kritischen“, die er ohne Zögern beantwortet.

Weiterer Gast in der Sendung: No-Angels-Ikone Nadja Benaissa, die mit Eva Karl Faltermeier über das Ende der Pubertät sinniert, aus ihrer Zeit im No-Angels-Kosmos erzählt und auf Knopfdruck den Refrain ihres größten Hits performt – kurz bevor sie im Axtwerfen gegen die Moderatorin antritt.

Das Karlstor hält diesmal als Überraschung die Lachweltmeisterin Romy Einhorn bereit.

