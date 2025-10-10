"Karlsplatz" ist der neue Treffpunkt für Talk und Tumult im BR Fernsehen. Kabarett-Senkrechtstarterin Eva Karl-Faltermeier und ihre prominenten Gäste sezieren die wirklich wichtigen Fragen des Lebens: Wie feuert man Kinder am Spielfeldrand an? Was tun, wenn die Familienfeier eskaliert? Wie korrigiert man Denkfehler? Eva Karl-Faltermeier schnürt ein Paket aus (un-)praktischer Lebenshilfe, Talk und Comedy, bringt die geheimen Talente ihrer Gäste zum Vorschein und achtet darauf, alles nicht zu schwer zu nehmen.



Die Musik kommt von Musikerin und Schauspielerin Maria Hafner, Manuel da Coll (LaBrassBanda) und Florian Burgmayr, die sich als ASPHALT-KAPELLE eigens für die Show gegründet haben.