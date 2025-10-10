Hauptnavigation

Eva Karl-Faltermeier bespricht mit dem Comedian Abdelkarim, dem Schauspieler Ferdinand Hofer und der Moderatorin und Journalistin Carolin Matzko alles rund um das Thema "Kommunikation".

Dabei finden sie die drängendsten Antworten auf Fragen wie: Hat das Handy alles besser oder doch schlechter gemacht? Wer hilft, wenn ich meinen Kommunikationscoach nicht verstehe? Und wie weit kann man eigentlich aneinander vorbeireden?

"Karlsplatz" ist der neue Treffpunkt für Talk und Tumult im BR Fernsehen. Kabarett-Senkrechtstarterin Eva Karl-Faltermeier und ihre prominenten Gäste sezieren die wirklich wichtigen Fragen des Lebens: Wie feuert man Kinder am Spielfeldrand an? Was tun, wenn die Familienfeier eskaliert? Wie korrigiert man Denkfehler? Eva Karl-Faltermeier schnürt ein Paket aus (un-)praktischer Lebenshilfe, Talk und Comedy, bringt die geheimen Talente ihrer Gäste zum Vorschein und achtet darauf, alles nicht zu schwer zu nehmen.

Die Musik kommt von Musikerin und Schauspielerin Maria Hafner, Manuel da Coll (LaBrassBanda) und Florian Burgmayr, die sich als ASPHALT-KAPELLE eigens für die Show gegründet haben.

